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Россия готовит ответ болгарам за обвинение в шпионаже

Москва изучает ситуацию для того, чтобы принять решение

Россия контактирует с властями Болгарии для того, чтобы прояснить ситуацию с двумя дипломатами, обвиненных в Софии в шпионаже. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дипломатический источник. 

По словам собеседника агентства, в настоящее время рано говорить о том, даст ли Москва зеркальный ответ в случае, если этих дипломатов вышлют из Болгарии. 

Напомним, ранее стало известно о том, что София обвинила российских граждан в шпионаже в сфере энергетики, заявив, что они также пытались вмешаться в выборы. 

Сергей САЗОНОВ

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