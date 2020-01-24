Москва изучает ситуацию для того, чтобы принять решение

Россия контактирует с властями Болгарии для того, чтобы прояснить ситуацию с двумя дипломатами, обвиненных в Софии в шпионаже. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, в настоящее время рано говорить о том, даст ли Москва зеркальный ответ в случае, если этих дипломатов вышлют из Болгарии.

Напомним, ранее стало известно о том, что София обвинила российских граждан в шпионаже в сфере энергетики, заявив, что они также пытались вмешаться в выборы.