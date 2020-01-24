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Болгария высылает российских дипломатов

Граждан РФ обвиняют в шпионаже в области энергетики, а также в попытке вмешательства в выборы

Болгария, скорее всего, вышлет из страны двух российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех Ну почти" c ссылкой на министра иностранных дел страны Екатерину Захариеву.

Ранее на сайте прокуратуры Болгарии был опубликован текст, в котором говорится, что одного дипломата подозревают в "излишнем интересе" к механизмам избирательного процесса в стране. Другого же подозревают в шпионаже в области энергетики. Якобы дипломат установил контакты с гражданами Болгарии, которые имеют доступ к секретной информации.

Начато досудебное расследование. Официальной реакции российского МИД пока не последовало.

Александр ИЛЬИН

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