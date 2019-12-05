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Обещали – сделали: Болгария лишилась дипломата в России

Обещали – сделали: Болгария лишилась дипломата в России
Фото: www.globallookpress.com
Москва показала, что не намерена терпеть унижение от зарубежных партнеров

Россия выслала сотрудника дипмиссии Болгарии. Это подтвердили в МИД РФ в четверг, 5 декабря. В ведомстве ответили, что этот шаг – традиционная для межгосударственных отношений реакция.

"Это зеркальный ответ, о котором мы предупреждали", – приводит РИА "Новости" сообщение источника.

Ранее агентство Рейтер распространило новость о том, что болгарского дипломата выслали из России после того, как София не выдала визу военному атташе РФ. Уточнялось, что рекомендация отказать во въезде была дана неким уполномоченным ведомством.

"То, что болгарская сторона решила придать это гласности, подтверждает отсутствие у нее иных информационных поводов", – прокомментировали это сообщение в МИД РФ.

Прежде российская сторона предупредила болгарских партнеров, что на каждый их недружественный шаг будет дан соответствующий ответ.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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С продажными братушками нужно поступать еще жоще... И еще подать в суд, с требованием компенсации потерь за Южный поток. Чтобы я туда еще отдыхать поехал.....
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