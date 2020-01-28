Японец пытался выведать военные тайны нашей страны

Дипломаты Страны восходящего солнца не нашли, что сказать по этому поводу.

После выдворения из России японского журналиста, который, как писали СМИ, собирал информацию о военном потенциале государства, в Токио лишь заявили, что знают о произошедшем на Дальнем Востоке инциденте. Комментировать деятельность горе-шпиона в МИД Японии отказались, отмечает сайт телеканала "360".

"25 декабря прошлого года во Владивостоке был задержан местными властями корреспондент агентства Кyodo, у которого выяснили цели, с которыми он собирал материалы. После этого корреспондент был отпущен и 26 декабря выехал из России", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы внешнеполитического ведомства.