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В Токио отказываются от комментариев после скандала с попавшимся в России шпионом

В Токио потеряли дар речи после скандала с попавшимся в России шпионом
Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/www.globallookpress.com
Японец пытался выведать военные тайны нашей страны

Дипломаты Страны восходящего солнца не нашли, что сказать по этому поводу.

После выдворения из России японского журналиста, который, как писали СМИ, собирал информацию о военном потенциале государства, в Токио лишь заявили, что знают о произошедшем на Дальнем Востоке инциденте. Комментировать деятельность горе-шпиона в МИД Японии отказались, отмечает сайт телеканала "360".

"25 декабря прошлого года во Владивостоке был задержан местными властями корреспондент агентства Кyodo, у которого выяснили цели, с которыми он собирал материалы. После этого корреспондент был отпущен и 26 декабря выехал из России", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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любой журналист и любой дипломат любой страны-шпион.Их и ловить нечего.
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