Разведчик собирал секретные данные под видом журналиста

Подданный Японии выдворен из России за шпионаж. Об этом сообщили в МИД РФ в понедельник, 27 января.

Известно, что японец приехал в нашу страну по журналистской визе. На самом же деле его целью было выведать секретную информацию о военном потенциале России.

Незаконную деятельность пресекли во Владивостоке 25 января – шпиона задержали и на следующий день выпроводили на родину. При этом МИД РФ заявил протест японскому дипломатическому ведомству, передает РИА "Новости".

Ранее в Токио был арестован японец по обвинению в шпионаже в пользу Москвы. В РФ опровергли обвинения и выразили сожаление, что "японцы присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании, пишет РБК.