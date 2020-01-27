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Японский шпион задержан в России

Японского шпиона выгнали из России
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Разведчик собирал секретные данные под видом журналиста

Подданный Японии выдворен из России за шпионаж. Об этом сообщили в МИД РФ в понедельник, 27 января.

Известно, что японец приехал в нашу страну по журналистской визе. На самом же деле его целью было выведать секретную информацию о военном потенциале России.

Незаконную деятельность пресекли во Владивостоке 25 января – шпиона задержали и на следующий день выпроводили на родину. При этом МИД РФ заявил протест японскому дипломатическому ведомству, передает РИА "Новости". 

Ранее в Токио был арестован японец по обвинению в шпионаже в пользу Москвы. В РФ опровергли обвинения и выразили сожаление, что "японцы присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании, пишет РБК.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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потенциал москвы-пиздеж кремля !!!
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