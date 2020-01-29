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"Случайно написали": приписавшие себе освобождение Освенцима американцы признались во вранье

"Случайно написали": приписавшие себе освобождение Освенцима американцы признались во вранье
Фото: Daniel Schäfer/ZB/www.globallookpress.com
Дипломаты США пытались предать забвению подвиг Красной армии

Американцы, накануне перевравшие события кровавой Второй мировой войны, признали свою ошибку. Во вторник, 28 января, посольство США в Дании решило, что именно их армия освободила лагерь смерти Освенцим.

Российские дипломаты в Twitter назвали действия Вашингтона "позорным переписыванием истории Второй мировой войны", напомнив, кто на самом деле избавил от фашистского рабства узников концлагеря Аушвиц-Биркенау. День спустя, 29 января, послы США забрали свои слова обратно, объяснив случившееся как "случайно написали".

"Разумеется, он был освобожден советскими войсками", - написали представители американской дипмиссии в Twitter, отметим, что союзники "внесли важный вклад" в победу во Второй мировой войне.  

"Не "важный" вклад, а максимальный", – уточнил интернет-пользователь. Остальные пристыдили американцев за возмутительную промашку: "Это одна из самых бесстыдных попыток переписать историю, которую знает мир", "Стыдно, ребята. В какой университет вы поступали? Бесполезная трата денег американских налогоплательщиков на финансирование посольства". 

Концлагерь, который навсегда останется символом беспощадности фашистского режима, был освобожден 27 января 1945 г. силами Красной армии, напоминает НСН. Неделю назад ФСБ РФ обнародовала его документы.

Ксения АНДРЕЕВА

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