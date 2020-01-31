Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Путин уволил своего полпреда в Конституционном суде

Пост занял экс-глава Минюста Коновалов

Полномочный представитель президента России в Конституционном суде Михаил Кротов освобожден от должности. Соответствующий указ подписан главой государства Владимиром Путиным в пятницу, 31 января.

В документе значится, что Кротов переходит на другую работу, сообщает официальный сайт Кремля.

Сегодня же Путин назначил бывшего главу Минюста Александра Коновалова своим полпредом в КС.

Указы вступают в силу со дня их опубликования.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей