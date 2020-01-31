Пост занял экс-глава Минюста Коновалов

Полномочный представитель президента России в Конституционном суде Михаил Кротов освобожден от должности. Соответствующий указ подписан главой государства Владимиром Путиным в пятницу, 31 января.

В документе значится, что Кротов переходит на другую работу, сообщает официальный сайт Кремля.

Сегодня же Путин назначил бывшего главу Минюста Александра Коновалова своим полпредом в КС.

Указы вступают в силу со дня их опубликования.

