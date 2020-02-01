Строительство пытались утвердить еще во времена СССР

Инженер-гидрогеолог, профессор Российской академии наук Юрий Медовар, который ранее не раз уже заявлял о несостоятельности Крымского моста, сделал очередное заявление. На этот раз эксперт рассказал о том, что в свое время от проекта строительства моста через Керченский пролив отказались в 70-х годах прошлого столетия.

Не раз "хоронивший" детище "стройки века" Медовар отметил, что уже тогда уже были специалисты, которые закрыли проект "раз и навсегда", – рассказал он "Царьграду". По утверждению геолога, в том месте геологическая среда сформировалась плохой.

Объясняя причину отказа Советского Союза от идеи Крымского моста, специалист сделал отсылку к СНИПу, в котором сообщалось, что "арочный мост в сейсмичном районе можно строить только на скальных породах".

Медовар заметил, что это мощный массив, который никогда не проседает, что очень важно при строительстве такого масштабного моста. В данном же случае так называемые "пятки" посадили в недостаточно твердые и водонасыщенные глины. По этой причине мост, как считает эксперт, будет проседать.

Ранее в России заявили, что, несмотря на давление со стороны Запада, поезда через Крымский мост не прекратят ходить. Также стало известно о том, что Москва ответит на ограничительные меры Евросоюза в отношении крымских чиновников.