Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Будет проседать": Крымский мост "похоронили" навсегда

"Будет проседать": Крымский мост "похоронили" навсегда
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Строительство пытались утвердить еще во времена СССР

Инженер-гидрогеолог, профессор Российской академии наук Юрий Медовар, который ранее не раз уже заявлял о несостоятельности Крымского моста, сделал очередное заявление. На этот раз эксперт рассказал о том, что в свое время от проекта строительства моста через Керченский пролив отказались в 70-х годах прошлого столетия. 

Не раз "хоронивший" детище "стройки века" Медовар отметил, что уже тогда уже были специалисты, которые закрыли проект "раз и навсегда", – рассказал он "Царьграду". По утверждению геолога, в том месте геологическая среда сформировалась плохой. 

Объясняя причину отказа Советского Союза от идеи Крымского моста, специалист сделал отсылку к СНИПу, в котором сообщалось, что "арочный мост в сейсмичном районе можно строить только на скальных породах". 

Медовар заметил, что это мощный массив, который никогда не проседает, что очень важно при строительстве такого масштабного моста. В данном же случае так называемые "пятки" посадили в недостаточно твердые и водонасыщенные глины. По этой причине мост, как считает эксперт, будет проседать. 

Ранее в России заявили, что, несмотря на давление со стороны Запада, поезда через Крымский мост не прекратят ходить. Также стало известно о том, что Москва ответит на ограничительные меры Евросоюза в отношении крымских чиновников.  

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Медовар давно уже просел. Вот только почему он еще не в палате №6?
М
Ответить
профессор кислых щей
1
новости партнеров
Загрузка...

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей