На Смоленской площади ответили польскому "победителю" за историческую правду в споре с РФ

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова напомнила, в каких учреждениях можно обнаружить новых Наполеонов. Так она отреагировала на свежий спич главы дипведомства Польши Яцека Чапутовича, который заявил, что Москва уступила позиции в противостоянии с Варшавой по поводу трактовки событий Второй мировой войны.

"Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице", – написала Захарова в своем Facebook.

Большинство пользователей в комментариях поддержали нашего дипломата, заметив, что россияне даже не обратили внимание на исторический спор (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Против этого вируса есть у нас вакцина ...секретная", "России надо признать всё же, что Иван Сусанин поступил не по христиански...", "А мы и не заметили, что, оказывается, спорим с Польшей", "А с ними кто-нибудь спорил? По-моему они спорят сами с собой", "Мы опять проиграли войну, на которую нас забыли позвать..... Может в польской реальности есть ещё одна Россия?", "Рано выпустили ....пора опять в палату...".



Чапутович заявил агентству РАР, что Россия попыталась навязать свое видение истории, однако ей этого не удалось. Поляк считает, что речь президента РФ Владимира Путина во время мероприятий в Иерусалиме, посвященных 75-летию освобождения Освенцима советскими войсками в 1945 г. и Международному дню памяти о Холокосте, не отличалось "особым антипольским" настроением.

Поэтому, сделал вывод глава польского МИД, теперь власти его страны должны наладить диалог с Москвой.

