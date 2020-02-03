Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Варшава насмешила Москву замашками Наполеона

Варшава насмешила Москву замашками Наполеона
Мария Захарова. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/www.globallookpress.com
На Смоленской площади ответили польскому "победителю" за историческую правду в споре с РФ

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова напомнила, в каких учреждениях можно обнаружить новых Наполеонов. Так она отреагировала на свежий спич главы дипведомства Польши Яцека Чапутовича, который заявил, что Москва уступила позиции в противостоянии с Варшавой по поводу трактовки событий Второй мировой войны.

"Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице", – написала Захарова в своем Facebook.

Большинство пользователей в комментариях поддержали нашего дипломата, заметив, что россияне даже не обратили внимание на исторический спор (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Против этого вируса есть у нас вакцина ...секретная", "России надо признать всё же, что Иван Сусанин поступил не по христиански...", "А мы и не заметили, что, оказывается, спорим с Польшей", "А с ними кто-нибудь спорил? По-моему они спорят сами с собой", "Мы опять проиграли войну, на которую нас забыли позвать..... Может в польской реальности есть ещё одна Россия?", "Рано выпустили ....пора опять в палату...".

Чапутович заявил агентству РАР, что Россия попыталась навязать свое видение истории, однако ей этого не удалось. Поляк считает, что речь президента РФ Владимира Путина во время мероприятий в Иерусалиме, посвященных 75-летию освобождения Освенцима советскими войсками в 1945 г. и Международному дню памяти о Холокосте, не отличалось "особым антипольским" настроением.

Поэтому, сделал вывод глава польского МИД, теперь власти его страны должны наладить диалог с Москвой.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей