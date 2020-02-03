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Победившая в споре Польша предложила России жить по-соседски

Победившая в споре Польша предложила России жить по-соседски
Фото: Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Варшава готова открыть новую страницу в истории с Москвой и снова отправить руководство страны в Катынь

Россия уступила позиции в противостоянии с Польшей по поводу трактовки событий Второй мировой войны. К таким выводам пришел глава польского МИД Яцек Чапутович. Теперь довольная собой Варшава готова снова дружить с Москвой.

"Этот исторический спор с Россией мы определенно выиграли. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако ей это не удалось", – заявил министр агентству РАР.  В качестве доказательства своей точки зрения он указал на тот факт, что речь президента РФ Владимир Путина на посвященном холокосту мероприятии в Израиле "была не слишком антипольской".

Этого выступления Путина в Варшаве очень боялись. Польский президент Анджей Дуда даже не поехал в Иерусалим: ему не чем было бы крыть обвинения в антисемитизме, который демонстрировали польские власти в общении с Гитлером в конце 30-х гг. прошлого века. Эти события ранее напомнил Варшаве Путин. Но на памятной церемонии в Яд Вашем президент РФ не стал поминать прошлое и лишь призвал современников делать выводы из истории.

Судя по всему, поляки этот жест дружелюбия восприняли как слабость и объявили себя победителями в этом историческом споре. Зато теперь они готовы все простить и забыть.

"Теперь мы должны успокоить эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря на все различия, мы, в конце концов, соседи", – призвал глава МИД Польши.

Первым шагом со стороны Варшавы может быть поездка высокопоставленной польской делегации в Россию на траурные мероприятия, посвященные 80-летию трагедии в Катыни и 10-ю авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибло все руководство республики, включая президентскую чету. Впрочем, организация визита в РФ пока не согласована.  

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Совсем спятили ,им бы своим грехи отмаливать, а они ещё щеки надувают.
Мизантроп VI
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Разве не Польша в конце прошлого года начала предпринимать безуспешные попытки переписать историю Второй мировой, а после опубликования архивов Минобороны России заскулила и отползла в угол?
Ржущий гость
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Пальмы - это символ!
Польша - банановая республика! Руководители - папуасы (да простят меня настоящие папуасы).
Ржу - не могу. Победители, блин. Еще пара лет, и выяснится, что поленья все войны выиграли, с Чингисханом они в родстве и Наполеон их боялся и уважал (правда, не знал, что они существуют). А потом брякнут, что весь мир согласен с ними (привет янки)))).
Вокруг России какой-то кордон клоунов... Что ни страна, то хоть стой, хоть падай)))))
Гость
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Яцик, поделись анашой пососедски, знатная она у тебя видимо!
игорь
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вообще то чтобы исторически что то доказывать надо свое не забывать
какая страна выиграла войну? СССР
а где она?
свою страну вы жители СНГ пропили и теперь только и только поэтому не имеете право уже возникать по поводу каких то исторических аналогий прав и мыслей
Гость
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Ухты, в польше пальмы ростут!
Гость
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Ну вот.Ищут новую подпорку.Амеррейх зашатался.Шли бы вы лесом.Не поляки конечно а продажные паны.Так скоро в очередь начнут становиться желающие в друзья
Гость
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Смешно)))
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