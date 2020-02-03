Варшава готова открыть новую страницу в истории с Москвой и снова отправить руководство страны в Катынь

Россия уступила позиции в противостоянии с Польшей по поводу трактовки событий Второй мировой войны. К таким выводам пришел глава польского МИД Яцек Чапутович. Теперь довольная собой Варшава готова снова дружить с Москвой.

"Этот исторический спор с Россией мы определенно выиграли. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако ей это не удалось", – заявил министр агентству РАР. В качестве доказательства своей точки зрения он указал на тот факт, что речь президента РФ Владимир Путина на посвященном холокосту мероприятии в Израиле "была не слишком антипольской".

Этого выступления Путина в Варшаве очень боялись. Польский президент Анджей Дуда даже не поехал в Иерусалим: ему не чем было бы крыть обвинения в антисемитизме, который демонстрировали польские власти в общении с Гитлером в конце 30-х гг. прошлого века. Эти события ранее напомнил Варшаве Путин. Но на памятной церемонии в Яд Вашем президент РФ не стал поминать прошлое и лишь призвал современников делать выводы из истории.

Судя по всему, поляки этот жест дружелюбия восприняли как слабость и объявили себя победителями в этом историческом споре. Зато теперь они готовы все простить и забыть.

"Теперь мы должны успокоить эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря на все различия, мы, в конце концов, соседи", – призвал глава МИД Польши.

Первым шагом со стороны Варшавы может быть поездка высокопоставленной польской делегации в Россию на траурные мероприятия, посвященные 80-летию трагедии в Катыни и 10-ю авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибло все руководство республики, включая президентскую чету. Впрочем, организация визита в РФ пока не согласована.