Путина не пустили в Освенцим

Представлять Россию на мероприятиях по поводу 75-летия освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше будет посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Президента РФ Владимира Путина на международную акцию памяти не позвали. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Концлагерь Аушвиц-Биркенау, более известный в России как Освенцим, стал местом гибели 1,4 миллиона человек в годы Второй мировой войны. Большую часть узников составляли евреи. Поэтому дату освобождения лагеря от нацистов 27 января 1945 г. ООН объявила Международным днем памяти жертв холокоста.

Для участия в памятных мероприятиях 27 января 2020 г. в Польшу приехали бывшие узники Освенцима и многие иностранные лидеры, передает РИА "Новости". Однако руководителя России – правопреемницы СССР, солдаты которого освободили Польшу от фашистских захватчиков, – среди них нет. В Варшаве обиделись на президента РФ Владимира Путина за то, что он напомнил миру, как польский посол приветствовал планы Адольфа Гитлера отправить всех евреев в Африку и даже обещал поставить главе нацистов за это памятник в Польше.

В результате польские власти отказались ехать на мероприятия, посвященные годовщине холокоста, в Израиль, а на свою акцию памяти не позвали Путина.