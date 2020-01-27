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Варшава отомстила Москве за холокост

Варшава отомстила Москве за холокост
Фото: pixabay.com
Путина не пустили в Освенцим

Представлять Россию на мероприятиях по поводу 75-летия освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше будет посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Президента РФ Владимира Путина на международную акцию памяти не позвали. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Концлагерь Аушвиц-Биркенау, более известный в России как Освенцим, стал местом гибели 1,4 миллиона человек в годы Второй мировой войны. Большую часть узников составляли евреи. Поэтому дату освобождения лагеря от нацистов 27 января 1945 г. ООН объявила Международным днем памяти жертв холокоста.

Для участия в памятных мероприятиях 27 января 2020 г. в Польшу приехали бывшие узники Освенцима и многие иностранные лидеры, передает РИА "Новости". Однако руководителя России – правопреемницы СССР, солдаты которого освободили Польшу от фашистских захватчиков, – среди них нет. В Варшаве обиделись на президента РФ Владимира Путина за то, что он напомнил миру, как польский посол приветствовал планы Адольфа Гитлера отправить всех евреев в Африку и даже обещал поставить главе нацистов за это памятник в Польше.

В результате польские власти отказались ехать на мероприятия, посвященные годовщине холокоста, в Израиль, а на свою акцию памяти не позвали Путина.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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МЕСТО ПУТИНА-В МОСКОВСКОМ БОЛОТЕ !!!
Гость
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Правда глаза колит. Глупо, бессмысленно сравнивать эти два понятия в разрезе Великой Отечественной войны.
Гость
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русский мир - это поляки, хохлы, прибалты. советский союз оторвал от матыги, но они все равно к ней вернулись. Как только смогли сразу позакрывали ненавистные заводы с ихним ужастным распорядком.
М
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давно пора санкции ввести к поленьям,кремль аууу,проснитесь,хватит с ними спорить и разговаривать как с вменяемыми,полный запрет на всю продукцию от польши
Гость
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"Русский мир" и гитлеризм - близнецы братья!
Поляки это понимают))))
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