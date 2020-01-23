Варшава начала дезинформационную войну в отношении Москвы

Власти Польши, которых явно зацепили последние заявления президента РФ Владимира Путина о действиях руководства этой страны перед началом Второй мировой войны, решили заняться контрпропагандой. Россия должна стремительно отвечать на мистификации исторических фактов. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

На сегодняшнем брифинге она прокомментировала недавнюю статье премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне.

По ее словам, польские политические элиты сейчас всерьез взялись за историю с определенными целями. Во-первых, просто ее переписать. Во-вторых, ради собственных интересов, а в-третьих, обслуживая чужие.

"По нашим данным... недавно на соответствующем уровне в Польше было принято решение о начале масштабной дезинформационной кампании в отношении нашей страны по непосредственно исторической тематике, касающейся Второй мировой войны и в нашем случае Великой Отечественной войны", – цитирует RT дипломата.

Напомним, в своей статье Моравецкий, в частности, обвинил СССР в помощи Германии перед войной ресурсами и военной поддержкой, Красную армию в том, что она "смотрела на агонию Варшавы" во время восстания в 1944 году. По его утверждению, Сталин не торопился освобождать Освенцим.

Захарова назвала этот пасквиль пана Моравецкого самоубийством.

