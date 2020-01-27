Красную армию пытаются очернить почем зря

После того, как президента Владимира Путина не позвали на мероприятие по поводу 75-летия освобождения Освенцима, поведение поляков прокомментировал посол России в Польше Сергей Андреев, которого все-таки пригласили.

По его словам, Польша находится в неоплатном долгу перед Россией, а само государство существует только благодаря победе Советского Союза во Второй мировой войне.

"Не будь этой Победы, не было бы ни Польши, ни поляков на этой земле. Известно, какая судьба была уготовлена этой стране и ее народу главарями третьего рейха", – цитирует посла РИА "Новости".



Поводом к таким высказываниям стала ранее принятая Сеймом Польши резолюция, согласно которой СССР наравне с гитлеровской Германией несет ответственность на начало Второй мировой войны.

О резолюции затем высказался Владимир Путин, который заявил на пресс-конференции в конце декабря, что в тот момент, когда Красная армия входила в Польшу, правительство страны уже утратило контроль за своими вооруженными силами и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы. Позже российский президент назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, который пообещал памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.