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В Эстонии испугались последствий из-за территориальных претензий к России

В Эстонии испугались последствий из-за территориальных претензий к России
Фото: Guo Chunju/Xinhua/www.globallookpress.com
Таллину посоветовали в угоду политической конъюнктуре не касаться столь щепетильной темы

Эстонским властям лучше перестать вести споры с Россией насчет территорий. С таким призывом выступила лидер местных оппозиционеров Кай Каллас, комментируя недавнее заявление президента Эстонии о Тартуском мирном договоре.

"Мне бы хотелось, чтобы некоторые наши политики в контексте столетия Тартуского мирного договора и внутриполитической гонки воздержались от заявлений, которые можно трактовать как территориальные претензии к России", – цитирует DELFI эстонского политика.

По ее мнению, споры о территориях и дальнейшее обострение на этом фоне отношений с Москвой не отвечают интересам Таллина.

Накануне президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор, подписанный в 1920 г. между СССР и прибалтийской республикой, остается действующим документом. По нему соседней стране отошли часть Псковской губернии (сейчас это Печорский район Псковской области) и правобережье Нарвы. Но в 1944-ом эти территории вернулись в состав РСФСР.

В свою очередь, Москва утверждает, что Тартуский договор является не более чем историческим документом, утратившим юридическую силу. Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, реагируя на последние претензии от эстонского лидера, предположила, что у соседей политический кризис – "нечем привлекать электорат".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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