Российская дипломат высмеяла громкое заявление президента прибалтийской страны

Эстонские политические элиты столкнулись с серьезным кризисом, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По мнению российского дипломата, заявления о том, что Таллин должны требовать от Москвы репараций, говорят о том, что власти Эстонии испытывают проблемы не с прошлым, а с будущим. "Видимо, кризис развития – нечем привлекать электорат", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Президент Керсти Кальюлайд заявила 2 февраля, что Эстония не входила добровольно в СССР и что образование эстонского государства отражено в Тартуском мирном договоре, отмечает URA.RU.

Подписанный в 1920 г. документ закрепляет, что Советская Россия признает независимость Эстонии и отдает ей территории по правому берегу реки Нарва. РСФСР эти земли вернули в 1944 г., напоминает телеканал "360".