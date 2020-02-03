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Захарова жестко ответила на претензии эстонцев

Захарова жестко ответила на претензии эстонцев
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российская дипломат высмеяла громкое заявление президента прибалтийской страны

Эстонские политические элиты столкнулись с серьезным кризисом, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По мнению российского дипломата, заявления о том, что Таллин должны требовать от Москвы репараций, говорят о том, что власти Эстонии испытывают проблемы не с прошлым, а с будущим. "Видимо, кризис развития – нечем привлекать электорат", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Президент Керсти Кальюлайд заявила 2 февраля, что Эстония не входила добровольно в СССР и что образование эстонского государства отражено в Тартуском мирном договоре, отмечает URA.RU.

Подписанный в 1920 г. документ закрепляет, что Советская Россия признает независимость Эстонии и отдает ей территории по правому берегу реки Нарва. РСФСР эти земли вернули в 1944 г., напоминает телеканал "360".

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Денег нет, заводы закрыты, население уехало. зато в Европе.
Гость
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Этому карлику бесплатно отдали то , что купили у Швеции, СССР вложил в неё до чертовой матери,а они все не довольны, им ещё давай, свиньи неблагодарные!
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