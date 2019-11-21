Таллин рассказал о жизни страны в рамках соглашений столетней давности

Тартуский мирный договор 1920 года не утратил своей силы до тех пор, пока между Эстонией и Россией не начнет действовать новое соглашение о границе. Об этом сегодня заявил глава МИД Респулики Урмас Рейнсалу.

"Эстония подписала двусторонний договор с РФ, который не вступил в силу, поскольку оба государства не провели соответствующих процедур, как предусмотрено Венской конвенцией. До тех пор, пока не вступил в силу новый договор, действует логика прежнего договора", – цитирует ТАСС эстонского министра.

Он отметил, что и прежнее, и нынешнее правительство страны считают Тартуский мирный договор действующим.

"Эстония подписала договор об изменении пограничной линии. Если он вступит в силу в обоих государствах, то будет новая пограничная линия", – пояснил глава МИД.

Также он добавил, что Таллин не обращался к Москве с предложением о пересмотре границы, как она зафиксирована в новом договоре.

Очередной виток территориальных претензий с эстонской стороны закрутил спикер парламента Республики, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас, потребовавший от РФ возврата "аннексированных территорий", согласно приснопамятному Тартускому мирному договору.

Министерство иностранных дел РФ устами директора Департамента информации и печати Марии Захаровой накануне в очередной раз объявило, что тема данного соглашения для Москвы канула в лету и руководство России ее обсуждать не намерено.

