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Россия приготовилась к новому удару Британии из-за Скрипалей

Россия приготовилась к новому удару Британии из-за Скрипалей
Фото: Horst Galuschka/dpa/www.globallookpress.com
Лондон выставил Москве невыполнимые условия для возобновления диалога

Великобритания по разным каналам шлет в Россию сигналы о том, что уже пора перевернуть страницу во взаимоотношениях двух стран. Однако российскому руководству, кажется, предъявляют претензии по Крыму, Сирии и якобы отравленным Скрипалям. Такой пакет шантажа. Хочется, но не можется.

Оказывается, РФ должна покинуть российский полуостров, перестать оказывать помощь сирийскому народу и признаться в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018-го.

О флюидах Туманного Альбиона в пятницу, 7 февраля, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

"Если цена такова, что мы должны вернуть Крым, уйти из Сирии и так далее, то, наверное, отношения с Великобританией несопоставимы здесь по весу", – цитирует ТАСС нашего посла.

Он подчеркнул, что Москва не будет менять свое поведение.

Также Келин уверен в скором продолжении долгоиграющей пластинки по делу Скрипалей в Соединенном Королевстве, поскольку сейчас идет расследование и, когда оно закончится, "начнется формальный суд", аналогичный по делу Александра Литвиненко.

Буквально накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия ждет окончательного выхода Британии из ЕС, чтобы оформить новые отношения на правовой основе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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