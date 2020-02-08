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В России пообещали ответить на выпады Латвии и Эстонии

"Поздно будет что-то делать": Латвия и Эстония поплатятся за выпады против России
Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/www.globallookpress.com
Балтийские страны вернулись в лихие девяностые

Такого мнения придерживаются российские дипломаты. Посол в Риге Евгений Лукьянов прокомментировал травлю журналистов, которые сотрудничают с изданиями РФ. Представителям наших СМИ массово блокируют счета в банках. Такое поведение сравнимо с бандитизмом 90-х, подчеркнул Лукьянов, добавив, что Латвия и Эстония действуют по двойным стандартам.

По словам посла, если эта проблема не разрешится, ответ от России последует незамедлительно.

"Будем ли мы на это отвечать? Уверяю вас, будем. То, что мы терпеливы, это тоже вы знаете. Запрягаем мы медленно. Но если поедем, то тогда уже поздно будет что-то делать", – цитирует его "Sputnik.Латвия".

Ранее эстонцы обвинили Россию в переписывании истории из-за вопроса о государственной границе.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
так же считаю что кремль не запрягает а ждет что само рассосется
и так почти во всем
Alexander
Ответить
Наш мид когда-нибудь уже запряжет хоть что-нибудь?! Сколько можно щёки надувать. Так и лошади помрут, не дождавшись поездки..
Гость
Ответить
Menes
Во <цензура> политика... Кремлевским жидам можно сувать нос во все дьірки, а рубить етот нос нельзя.
Ну да, канеш, англосаксам е...аным только можно свой нос повсюду во все отверстия сувать!?
сэр самуэль харрис
Ответить
Россия молчать не будет и ответит выразив самый жёсткий и просто драконовский протест
ну а озабоченность будет выражена самая жесточайшая ,какой ещё в мире никто не выражал
сэмэн
Ответить
Эти карлики получат по полной. Пиндосы при этом тихо покурят в сторнке, так как очко не козенное.
Гость
Ответить
Menes
Во <цензура> политика... Кремлевским жидам можно сувать нос во все дьірки, а рубить етот нос нельзя.
рубить бандеровскую падаль и гнать её на запад , в бараки остарбайтеров для Польши и Германии...
Гость
Ответить
"То, что мы терпеливы, это тоже вы знаете. Запрягаем мы медленно." - да медленно это не то слово ! с 91 года запрягаем , никак не запряжём , в плевках утопаем и героически запрягаем...
Гость
Ответить
Вот по тому что "терпилы" каждый плюет в Россию. Патриотизм по российски-подтираться от плевков.
Menes
Ответить
Во <цензура> политика... Кремлевским жидам можно сувать нос во все дьірки, а рубить етот нос нельзя.
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