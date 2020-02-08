Балтийские страны вернулись в лихие девяностые

Такого мнения придерживаются российские дипломаты. Посол в Риге Евгений Лукьянов прокомментировал травлю журналистов, которые сотрудничают с изданиями РФ. Представителям наших СМИ массово блокируют счета в банках. Такое поведение сравнимо с бандитизмом 90-х, подчеркнул Лукьянов, добавив, что Латвия и Эстония действуют по двойным стандартам.

По словам посла, если эта проблема не разрешится, ответ от России последует незамедлительно.

"Будем ли мы на это отвечать? Уверяю вас, будем. То, что мы терпеливы, это тоже вы знаете. Запрягаем мы медленно. Но если поедем, то тогда уже поздно будет что-то делать", – цитирует его "Sputnik.Латвия".

Ранее эстонцы обвинили Россию в переписывании истории из-за вопроса о государственной границе.