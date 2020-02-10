Преемница сбежала от Меркель после скандала
Глава Христианско-демократического союза и министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не будет баллотироваться в канцлеры из-за скандала на выборах премьер-министра Тюрингии. Также она объявила, что уже этим летом намерена покинуть пост председателя партии ХДС.
Таким образом, действующий руководитель кабмина Ангела Меркель осталась без своей преемницы.
Более того, по информации таблоида Bild со ссылкой на собственные источники, решение Крамп-Карренбауэр было для канцлера полной неожиданностью. Судя по всему внутри ведущей партии в Германии назрел кризис.
Что же случилось в Тюрингии? В этом важном для ХДС регионе 5 февраля на пост главы ландтага (земельный парламент) был избран член Свободной демократической партии (СвДП) Томас Кеммерих, причем при поддержке ХДС и правой партии "Альтернатива для Германии", сообщает "ЦарьГрад".
Между тем, Крамп-Карренбауэр выступает категорически против любого сотрудничества с АДГ и левыми партиями.
Как отмечают в немецких СМИ, это первый случай за всю историю ФРГ, когда премьер федеральной земли Германии занимает свой пост благодаря голосам правых популистов.
Напомним, Меркель перестала возглавлять ХДС в 2018 г. и пообещала, что нынешний срок в качестве канцлера будет для нее последним.
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