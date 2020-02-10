Отказавшейся выдвигать себя на пост главы немецкого кабмина Крамп-Карренбауэр быстро подобрали замену

Канцлера Ангелу Меркель на должности руководителя федерального правительства ФРГ может сменить член партии ХДС Армин Лашет.

С таким предположением выступил глава Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества "Россия - Германия" Владислав Белов, сообщает "Интерфакс".

"Потенциальных преемников более чем достаточно. На первом месте – Лашет", – сказал эксперт.

Также в числе первых претендентов, которые могут занять пост канцлера ФРГ он назвал главу Минздрава Йенса Шпана и экс-лидера фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридриха Мерца.

Как отмечают СМИ, премьер-министр правительства земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет выступает за тесные связи с РФ. Так, он принял активное участие в организации форума Петербургский диалог летом 2019-го. Как пишет изданиеRuBaltic.Ru, мероприятие стало одним из самых успешных за последние годы.

Напомним, ранее в понедельник стало известно, что из-за скандала на выборах премьер-министра Тюрингии, глава Христианско-демократического союза и министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась баллотировать на пост канцлера, а также сложит с себя полномочия лидера партии этим летом.

