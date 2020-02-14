Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россия отреагировала на угрозы послу в Турции

Москва и Анкара находятся в контакте для разрешения сложившейся ситуации

Турция предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников посольства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Вечерняя Москва". 

По его словам, Москва и Анкара работают над ситуацией. Они ведут контакты на уровне президентов двух стран, а также оборонных ведомств и экспертных делегаций, пишет URA.RU

Ранее посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что ему поступают угрозы в соцсетях из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей