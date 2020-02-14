Москва и Анкара находятся в контакте для разрешения сложившейся ситуации

Турция предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников посольства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Вечерняя Москва".

По его словам, Москва и Анкара работают над ситуацией. Они ведут контакты на уровне президентов двух стран, а также оборонных ведомств и экспертных делегаций, пишет URA.RU.

Ранее посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что ему поступают угрозы в соцсетях из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе.