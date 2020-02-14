Президент РФ запретил переписывать историческую правду

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы российский лидер Владимир Путин предупредил своего тезку и украинского коллегу Владимира Зеленского, что любые провокации со стороны соседнего государства недопустимы. Президент РФ считает, что неприемлемо переписывать историю и перечеркивать заслуги отдельных государств во Второй мировой войне.

"С российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгроме нацистской Германии", – отмечает пресс-служба Кремля.



Предостережение Владимира Владимировича прозвучало по телефону. Отмечается, что на разговоре настоял руководитель Незалежной.

Напомним, что во время переговоров главы государств обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки". В нее входят Россия, Украина, Германия и Франция. Предстоящий саммит состоялся в Париже 9 декабря. Однако урегулировать конфликт в Донбассе до сих пор не удалось.