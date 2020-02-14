Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Строгий Путин дал наставления Зеленскому по телефону

Строгий Путин дал наставления Зеленскому по телефону
Владимир Путин. Фото: Kremlin.ru/
Президент РФ запретил переписывать историческую правду

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы российский лидер Владимир Путин предупредил своего тезку и украинского коллегу Владимира Зеленского, что любые провокации со стороны соседнего государства недопустимы. Президент РФ считает, что неприемлемо переписывать историю и перечеркивать заслуги отдельных государств во Второй мировой войне. 

"С российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгроме нацистской Германии", – отмечает пресс-служба Кремля.  

Предостережение Владимира Владимировича прозвучало по телефону. Отмечается, что на разговоре настоял руководитель Незалежной. 

Напомним, что во время переговоров главы государств обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки". В нее входят Россия, Украина, Германия и Франция. Предстоящий саммит состоялся в Париже 9 декабря. Однако урегулировать конфликт в Донбассе до сих пор не удалось. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

IC
Ответить
О, кастрюлеголовые скакуны оживились. Казалось бы, что им делать на территории агрессора. Нет всё скачут и скачут, скачут и скачут...
Ну да, для них Путин - бог, всё на него вяжут...
читатель
Ответить
Гость
В порыве воссоздания СССР, Путину важно делать пропагандисткие шаги в стиле Геббельса, чтоб держать русских холопов в узде!
Но мир то знает, как было на самом деле!
Украина «еще раз подтвердила свой статус ключевого пункта Российской империи».
без Украины империя развалится. <цензура> империя держится на уме и трудолюбии украинского народа который составляет ее фундамент. потому первое что совершали власти России это лишали этот народ, языка и истории которую по воровски как и культуру присваивали себе. как и остальных народов попавших в ее оккупационную зону. Уинстон Черчиль.
Гость
Ответить
Гость
Говорить нужно только правду, даже если Путину это не нравиться!
А указывать он может свои холопам!
Для начала писать научись,а уж потом и критиковать пытайся. В данном случае "нравится" пишем без ь.
Гость
Ответить
Как он боится правды!!!!!!
Но страх не поможет)))
гость
Ответить
Гость
В порыве воссоздания СССР, Путину важно делать пропагандисткие шаги в стиле Геббельса, чтоб держать русских холопов в узде!
Но мир то знает, как было на самом деле!
«Путин есть-есть Россия,
Нет Путина -нет России»
Вячеслав Володин. 2014
«Германия это Гитлер,
Гитлер это Германия»
Рудольф Гесс 1934
символично, родился очередной фюрер,
дайте мне средства массовой информации и я людей превращу в свиней.
Йожеф Геббельс.
путин оказался в этом вопросе способным учеником.
Гость
Ответить
В порыве воссоздания СССР, Путину важно делать пропагандисткие шаги в стиле Геббельса, чтоб держать русских холопов в узде!
Но мир то знает, как было на самом деле!
Гость
Ответить
звонит и звонит,надоел
и ведь терпит часами с телефоном у уха когда соединят с кремлем
Гость
Ответить
Говорить нужно только правду, даже если Путину это не нравиться!
А указывать он может свои холопам!
1
новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей