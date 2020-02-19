Главе государства указали, когда начнутся народные бунты

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко пригрозили массовыми протестами под лозунгом "Хватит! Уходи!", как только он объявит об очередных выборах. С таким заявлением выступил сопредседатель незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец.

Оппозиционер считает, что бацька должен покинуть свой пост.

"Его поддержка, по нашим данным, от 12 до 18 процентов. Какой седьмой срок, людям это уже вот где! Он же сам сказал: если скажете "хватит" – я уйду. Давайте выйдем всем народом и скажем: "Хватит! Уходи!"" – сказал в интервью "Белорусскому партизану" Северинец.

Он призвал объединиться всем оппозиционерам и единым фронтом выступить против Лукашенко. Политик еще раз подчеркнул, что Александр Григорьевич должен уйти, поскольку довел экономику страны "до ручки", а независимость оказалась "на волоске".

На вопрос, что первым сделает оппозиционер, если станет президентом, раздались речи постмайданной Украины: декоммунизация, децентрализация, на свалку интеграция с Россией, путь в Евросоюз, партнерство с США, Польшей, Прибалтикой и Незалежной. Правда, обещал "нормальный договор о дружбе и сотрудничестве" с РФ.

Напомним, в ноябре 2019 г. Лукашенко обещал баллотироваться на президентских выборах в 2020-ом. По его словам, он не намерен держаться "посиневшими пальцами" за кресло главы государства, однако отвергнуть его кандидатуру должны именно белорусы.

