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Путин рассказал о выгодах объединения России и Украины

Путин рассказал о выгодах объединения России и Украины
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стали понятны истоки конфликта между Москвой и Киевом

Россия плюс Украина вместе могли бы составить большую силу. Это понимают на Западе, и это им не выгодно. Поэтому Москву и Киев и стремятся растащить в разные стороны. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Любое объединение (усилий) России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ – это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире", – пояснил Путин в интервью.

Впрочем, заинтересованы в углублении противоречий между РФ и Украиной не только зарубежные силы, но и руководители самой Незалежной. Их цель – "сохранить награбленное". При этом деньги они держат в иностранных банках, а чтобы их в этом не уличили, выслуживаются перед Западом, "торгуя русофобией".

Что касается возможности наладить отношения с Киевом сейчас, когда к власти там пришел Владимир Зеленский, то, по словам Путина, такой шанс есть, хотя порой поведения нового президента Незалежной "вызывает вопросы".

"Надежда умирает последней", – напомнил глава РФ.

Ранее в Киеве испугались, что Запад пойдет на сделку с Россией и отдаст ей Украину.

Николай ВИКТОРОВ

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