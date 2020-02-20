Бывший министр предупредил о новом переделе сфер влияния в мире

Сотрудничество России с Западом направлено против интересов Украины. В этом убежден экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин.

По его мнению, сейчас Москва пытается склонить других крупных политических игроков к соглашению по типу того, которое заключили лидеры СССР, США и Великобритании во время Второй мировой войны – некий договор "Ялта-2". В результате этой сделки будет совершен очередной негласный передел мира, и Украину отдадут в сферу влияния России.

"Эта опасность вполне реальна", – заявил Климкин в эфире Ukrlife.tv.

Чтобы избежать столь "плохого" сценария, бывший дипломат советует украинским властям активнее "работать" с политиками и общественниками на Западе и заранее "ангажировать" зарубежных партнеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая в Израиле на мероприятиях памяти жертв холокоста, предложил провести саммит глав стран-постоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций – России, Великобритании, Китая, США и Франции. В ООН и Париже идею поддержали. Президенту Украины Владимиру Зеленскому на форуме в Израиле даже не дали возможности выступить с трибуны.