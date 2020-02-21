Слова министра исказили при цитировании, а потом поставили ему же в вину

Западные СМИ продолжают распространять фейковые новости, приписывая их высокопоставленным представителям России. На это обратили внимание в МИД РФ. В ведомстве прочитали статью издания The Insider, где ложной интерпретации подверглось высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Выступая на "Примаковских чтениях" 15 февраля Лавров упомянул про показатели совокупного ВВП стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Сравнивая их с показателями стран G7, он отметил, что паритет покупательной способности у БРИКС выше.

Эта информация не была открытием – соответствующие данные не раз приводились в докладах МВФ. Но в "Инсайдере" решили воспользоваться случаем: переврали цитату и обвинили министра в том, что он манипулировал цифрами и вводил общественность в заблуждение.

"Очередной пример некорректной журналистской интерпретации и приписывания слов, которые не произносились", – прокомментировали в МИД РФ.

Ранее на Украине распространили новость, что президент Владимир Зеленский сделал замечание Лаврову.