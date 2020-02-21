В Москве обвиняют Софию в "охоте на ведьм"

В Службе внешней разведки России назвали Болгарию эпицентром кампании, направленной на очернение восточноевропейских политиков, выступающих за добрососедские отношения с Москвой.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, выдержки из которого публикует РИА "Новости", для достижения цели были мобилизованы не только агенты, но и неправительственные организации, которые якобы финансируются официальными американскими ведомствами.

В СВР отдельно заострили внимание на Болгарии. В этой стране "постоянно происходит инсценировка шпионских скандалов", что приводит к необоснованному выдворению российских дипломатов.

Речь идет о событиях осени прошлого года, когда Прокуратура Болгарии обвинила первого секретаря посольства России в том, что он, в частности, проводил "регулярные конспиративные" встречи с болгарскими гражданами, имеющими доступ к секретной информации. Дипломата, имя которого не разглашается, выслали из Болгарии.

Уже в январе этого года персонами нон грата объявили российского дипломата и сотрудника торгового представительства РФ в Болгарии. Послу России в Софии вручили соответствующие ноты.

Еще раньше, в сентябре обвинение в шпионаже было предъявлено председателю болгарского движения "Русофилы" Николаю Малинову.