Россию обвинили в попытке уничтожить страну-соседа
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что Кремль намерен поглотить Минск.
"Россия... предпринимает усилия, чтобы съесть Беларусь. Аннексировать и присоединить к себе. Для этого она использует жажду Лукашенко к власти", – заявил Шушкевич в интервью порталу M.News. Он добавил, что нынешний белорусский президент на протяжении более двух десятков лет заботится лишь о сохранении собственной власти.
"Все при этом делают благопристойный вид: мол, мы усиливаем интеграцию обеих стран", – заметил Шушкевич. Однако Лукашенко уже оказался в безвыходной финансовой ситуации. Главе Белоруссии нечем платить за нефть, отсюда и все его заявления о том, что Москва на него давит.
В свою очередь, Запад не будет финансово поддерживать "последнего диктатора Европы". Для Минска интеграция с Москвой не сулит ничего хорошего, уверен Шушкевич. Он считает, что уровень жизни в Белоруссии выше, чем в России, и поэтому большинство граждан хотят существовать в независимом государстве.
При этом бывший председатель Верховного совета республики уверен, что при возникновении реальной угрозы для независимости Минска, западные страны не встанут на ее защиту, отмечает телеканал "360".
Недавно Белоруссия обвинила Россию в поставках "грязной" нефти.
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