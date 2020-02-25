Совфед поддержал установление нового праздника

День окончания Второй мировой войны в России может быть закреплен за 3 сентября. Таким образом, будет зафиксирован факт, что именно советская армия поставила точку в той страшной бойне.

Как пишет "Парламентская газета", соответствующий законопроект разработан совместно с депутатами и сенаторами. Во вторник, 25 февраля, он получил одобрение на заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

По данным издания, авторы инициативы предлагают отмечать памятную дату "3 сентября – День окончания Второй мировой войны". В настоящий момент этот день празднуют второго сентября.

"Новая дата позволит зафиксировать историческую правду и справедливость, что именно наш народ поставил точку во Второй мировой войне", – считают авторы законопроекта.

Речь идет о том, что еще 2 сентября 1945 г. Президиум Верховного Совета СССР объявил своим указом 3 сентября праздником Победы над Японией, что фактически и стало завершающим этапом для участия Красной армии во Второй мировой, как, например, и для Китая. Однако после развала Советского Союза в РФ этот день отмечают скромно.

Между тем, общественность Сахалинской области в последние годы все активнее призывает повысить статус памятной даты "День окончания Второй мировой войны", сделав его днем воинской славы России, утверждают депутаты.

По информации издания, законопроект получил поддержку у МИД РФ и Минобороны. Более того, письмо с просьбой одобрить инициативу с подписями министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы оборонного ведомства Сергея Шойгу уже направлено президенту России Владимиру Путину. Лидер нации, как пишет газета, поддержал законопроект.

Напомним, ранее сегодня Лавров заявил о стыдливом молчании Европы, которая наблюдает "кощунственную войну с памятниками и мемориалами в честь тех, кто ценой жизни спас народы континента от полного истребления". Министр призвал остановить "вакханалию беспамятства", а победу во Второй мировой объявить "историческим достоянием человечества", сообщает ТАСС.

