Москва добивается выдачи разрешений дипломатам на въезд в Америку

Вопрос о регулярной невыдаче Вашингтоном разрешений на въезд в США иностранным дипломатам должен рассудить арбитраж между ООН и Америкой. На этом настаивает Москва. Она подала соответствующий запрос в Организацию Объединенных Наций. Решение о начале процедуры арбитража должен принимать генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Россия и ряд других стран-членов ООН потребовали не просто передать в арбитраж вопрос... но и запустить его работу для разрешения сложившейся ситуации", – сообщил РИА "Новости" дипломатический источник.

Обращение России поддержали Китай, Иран, Сирия, Куба, Белоруссия, Никарагуа и другие страны. Все они в последнее время страдают от самоуправства американских чиновников, которые без объективных причин не выдают иностранным дипломатам визы. Поскольку штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, многие мероприятия организации проводятся на территории США, куда невозможно попасть без разрешительных документов.

В декабре 2019 г. Генассамблея ООН призвала США не препятствовать делегатам, направляющимся в Соединенные Штаты на международные мероприятия. Однако это не помогло. В частности, из-за невыдачи визы Константину Воронцову – главе российской делегации, направляющейся на заседание Комиссии по разоружению, – сессию пришлось переносить с середины февраля 2020 г. на более поздний срок.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с визами.