Лидер Белоруссии получил болезненный урок

Все заявления президента Александра Лукашенко о выходе на другие рынки сбыта, помимо российского, ориентированы на население его страны и не имеют под собой реального основания. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Единственный востребованный товар, который Минск может предложить покупателям за границей, – это нефтепродукты, произведенные из российского сырья, и калийные удобрения. Ни тракторы, ни грузовики иностранных потребителей не интересуют. Сельхозпродукция тоже никому не нужна, кроме России. Даже Китаю, который в принципе наращивает закупки. Но Пекин открыто дал понять Минску, что не готов с ним сотрудничать в обход Москвы.

"У Китая хорошие отношения с Россией, которые китайское руководство, в отличие от белорусского, очень ценит", – отметил Безпалько в интервью изданию "Украина.ру".

Он рассказал, что однажды Лукашенко уже по-тихому пробовал договориться с Си Цзиньпином о поставках, но в ответ услышал "ценные указания о том, что согласовывать эти вопросы лучше с Москвой напрямую". По слухам, Лукашенко тогда разозлился и покинул мероприятие вопреки протоколу. Но потом продолжил делать заявления, что готов переориентировать республику на экспорт в Китай.

Ранее Минск обвинил Москву в своих провалах на внешнеэкономическом направлении.