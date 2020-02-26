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Грузия обвинила Россию в потере саммита

Грузия обвинила Россию в потере саммита
Фото: EPA
Тбилиси отказался от майского форума из-за Москвы

Грузия упустила уникальную возможность из-за России, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Давид Залкалиани. Речь идет о проведении майской сессии комитета министров Совета Европы (СЕ).

Саммит перенесли из Тбилиси в Страсбург, несмотря на "искреннее желание" первого "принять беспрецедентный форум". Подставило председательствующую в организации Грузию участие в саммите России, отметил министр.  

Чтобы сохранить лицо, республика Закавказья была вынуждена пойти на жертвы. В противном случае в мае могли возникнуть проблемы у российской делегации, передает "ВЗГЛЯД".

Грузия не может смириться с потерей Абхазии и Южной Осетии, считая территории "оккупированными", поэтому требует согласовывать все поездки туда. Нарушителям "Закона об оккупации" грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.

Россиян поведение Тбилиси крайне возмутило.

"Грузия и Украина – две сестры-страдалицы с пониженной социальной ответственностью, вечно под оккупантами", "Дикари-с. Что с них взять? Но хотят быть империей", "Настоящие европейцы", – отреагировали на новость читатели издания. 

Один из них невольно задался вопросом: "О каком авиасообщении с Тбилиси теперь можно вести речь?". 

"Ни о каком", – парировал другой. 

Напомним, полеты из Москвы в Тбилиси и обратно приостановлены с лета 2019 года из-за открытой грузинской русофобии.

Накануне журналисты республики не давали прохода российской делегации. Они кричали и толкались, расцарапав официального представителя МИД РФ Марию Захарову. 

Ксения АНДРЕЕВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Это же хорошо, перенесли, и теперь вся Европа знает:Порядка в Грузии нет и никогда не будет.
Андрей Зашелов
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Феминистка
А кто может смирится с вашим воровством территорий. Придёт время и вас разберут на запчасти!
Так долго не живут, а уж с кастрюлями на головах и в постоянном скаче, ваще не долго.
Гость
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Россия ты играешь с огнем
Феминистка
Ответить
А кто может смирится с вашим воровством территорий. Придёт время и вас разберут на запчасти!
Геннадий Чебурашкин
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От страны, где застолье (чача, вино, хинкали, хачапури) возведено в религию, трудно требовать благоразумия! :)))))))))
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