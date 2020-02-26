Грузия обвинила Россию в потере саммита
Грузия упустила уникальную возможность из-за России, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Давид Залкалиани. Речь идет о проведении майской сессии комитета министров Совета Европы (СЕ).
Саммит перенесли из Тбилиси в Страсбург, несмотря на "искреннее желание" первого "принять беспрецедентный форум". Подставило председательствующую в организации Грузию участие в саммите России, отметил министр.
Чтобы сохранить лицо, республика Закавказья была вынуждена пойти на жертвы. В противном случае в мае могли возникнуть проблемы у российской делегации, передает "ВЗГЛЯД".
Грузия не может смириться с потерей Абхазии и Южной Осетии, считая территории "оккупированными", поэтому требует согласовывать все поездки туда. Нарушителям "Закона об оккупации" грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.
Россиян поведение Тбилиси крайне возмутило.
"Грузия и Украина – две сестры-страдалицы с пониженной социальной ответственностью, вечно под оккупантами", "Дикари-с. Что с них взять? Но хотят быть империей", "Настоящие европейцы", – отреагировали на новость читатели издания.
Один из них невольно задался вопросом: "О каком авиасообщении с Тбилиси теперь можно вести речь?".
"Ни о каком", – парировал другой.
Напомним, полеты из Москвы в Тбилиси и обратно приостановлены с лета 2019 года из-за открытой грузинской русофобии.
Накануне журналисты республики не давали прохода российской делегации. Они кричали и толкались, расцарапав официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
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