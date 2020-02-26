Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Путин одобрил дату голосования по поправкам в Конституцию

Путин одобрил дату голосования по поправкам в Конституцию
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россияне решат судьбу главного закона страны 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился предложенной властями датой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, рассказал политик Павел Крашенинников. 

Об этом сообщает ТАСС. 22 апреля будет выходным, за который всем трудящимся должны будут заплатить, как за рабочий день. 

"Владимир Владимирович только что согласился с этим [предложением], поэтому мы исходим из этого", – отметил Крашенников. 

К слову, эта дата совпала с 150-летием со дня рождения Владимира Ленина. День выбрали не случайно – 12 числа в России православные христиане отпразднуют Вербное воскресенье, 19 – Пасху. С 26 числа россияне, как правило, разъезжаются по дачам. 

Внести в Конституцию поправки предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ 15 января 2020 года. Президент страны призвал специально созданную группу внимательно выверять каждое слово, которое будет в новой версии Конституции РФ. 

Полина ИВАНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей