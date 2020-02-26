Россияне решат судьбу главного закона страны 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился предложенной властями датой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, рассказал политик Павел Крашенинников.

Об этом сообщает ТАСС. 22 апреля будет выходным, за который всем трудящимся должны будут заплатить, как за рабочий день.

"Владимир Владимирович только что согласился с этим [предложением], поэтому мы исходим из этого", – отметил Крашенников.

К слову, эта дата совпала с 150-летием со дня рождения Владимира Ленина. День выбрали не случайно – 12 числа в России православные христиане отпразднуют Вербное воскресенье, 19 – Пасху. С 26 числа россияне, как правило, разъезжаются по дачам.

Внести в Конституцию поправки предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ 15 января 2020 года. Президент страны призвал специально созданную группу внимательно выверять каждое слово, которое будет в новой версии Конституции РФ.