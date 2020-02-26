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Немцы требуют от "преемника" Меркель отказаться от России

Немцы требуют от "преемника" Меркель отказаться от России
Ангела Меркель. Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Чтобы занять главное кресло страны, многообещающему политику необходимо отвернуться от Путина

Главному претенденту на пост канцлера ФРГ Армину Лашету немцы выдвинули условие. Новой должности зампредседателя партии "Христианский демократический союз" (ХДС) не видать как своих ушей, пока он не объяснит свою благосклонность к России.

Именно его позиция по отношению к Москве не дает покоя заместителю главреда газеты Bild Паулю Ронцхаймеру. "Преемник" Меркель, отмечается в материале издания, прилюдно "расхваливал" главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Оды в адрес российского министра бросились в глаза собравшимся на "Петербургском диалоге" политикам. Кроме того, Лашет одобряет курс президента самой большой страны Владимира Путина.

"Он раз за разом защищал таких диктаторов, как президент России Владимир Путин и сирийский палач Асад", – заявляет автор статьи.

По мнению журналиста, Лашету придется оправдаться перед Германией и пообещать, что в премьерском кресле он "точно не будет любезничать" ни с российским лидером, ни с сирийским.

Ксения АНДРЕЕВА

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bild, ронцхаймер.....что это такое?
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