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Лукашенко упрекнул разбогатевшую Россию в попытках навязать интеграцию

Лукашенко упрекнул разбогатевшую Россию в попытках навязать интеграцию
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька противопоставил современной РФ страну времен Ельцина

Россия заставляет Белоруссию объединиться, считает глава соседней страны Александр Лукашенко. Если вначале, еще во времена президентства Бориса Ельцина, слияние стран предполагало сохранение суверенитета и независимости обоих государств, то сейчас это напоминает "понуждение к интеграции", пожаловался Батька. 

"Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня", – заявил Александр Григорьевич, передает его пресс-служба.

Не устраивает президента Белоруссии и дороговизна поставок российских газа и нефти. По его мнению, цена на голубое топливо не должна превышать $127 за 1000 куб. м., а черное золото – $111, уточняет URA.RU.

"На бирже сегодня уже ниже $100 торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?" – возмутился белорусский лидер.

Он настаивает на "реальных принципах" интеграции. Только в этом случае, отметил глава соседней страны, Минск готов принять стратегию по объединению экономических систем, рассчитанную на пять лет. Соответствующий документ, напомнил Батька, стороны намерены подписать в мае 2020 года. 

Ранее Россию обвинили в попытке уничтожить Белоруссию. 

Ксения АНДРЕЕВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Кому вы на хэр нужны со своей долбаной незалежностью, <цензура> на все четыре стороны, только не нойте и не скулите, Россия вам ничего не должна, дорого в России, покупайте в другом месте, по ноете, поплачетесь может и задаром отдадут.
Вячеслав Москва
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Колин папа забыл, что это он затащил Белоруссию в союзное государство, чтобы в последствии возглавить Россию. Ельцин выбрал приемником Путина. С тех пор Грыгорыча интересует только личная власть. Истерика, шантаж, демагогия… - это его почерк.
М
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покупай там где дешевле,хоть бирже хоть из подполы
ты,иуда,не только россии надоел но и своему народу осточертел
ты белоруссию спутал с личным колхозом,агроном
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