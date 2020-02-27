Батька противопоставил современной РФ страну времен Ельцина

Россия заставляет Белоруссию объединиться, считает глава соседней страны Александр Лукашенко. Если вначале, еще во времена президентства Бориса Ельцина, слияние стран предполагало сохранение суверенитета и независимости обоих государств, то сейчас это напоминает "понуждение к интеграции", пожаловался Батька.

"Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня", – заявил Александр Григорьевич, передает его пресс-служба.

Не устраивает президента Белоруссии и дороговизна поставок российских газа и нефти. По его мнению, цена на голубое топливо не должна превышать $127 за 1000 куб. м., а черное золото – $111, уточняет URA.RU.

"На бирже сегодня уже ниже $100 торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?" – возмутился белорусский лидер.

Он настаивает на "реальных принципах" интеграции. Только в этом случае, отметил глава соседней страны, Минск готов принять стратегию по объединению экономических систем, рассчитанную на пять лет. Соответствующий документ, напомнил Батька, стороны намерены подписать в мае 2020 года.

Ранее Россию обвинили в попытке уничтожить Белоруссию.