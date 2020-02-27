Батька использует все шансы, чтобы удержаться в кресле президента

Эксперты нашли причину сегодняшнего очередного громкого упрека в сторону Москвы от белорусского лидера Александра Лукашенко, заявившего, что его "понуждают к интеграции". Все дело в том, что ему нужно в выборный год как можно больше выторговать для себя преференций. К такому выводу пришел местный политолог Дмитрий Болкунец.

Поскольку батька не подписал 8 декабря 2019 г. соглашение об углублении интеграции Союзного договора, данная тема перестала быть интересной российским СМИ.

"Москва больше не рассчитывает на то, что с Лукашенко можно какую-то кашу сварить. Это очевидный момент, поэтому Лукашенко пытается привлечь к себе какое-то внимание, но на него уже мало внимания обращают", – пояснил в комментарии газете "Взгляд" эксперт.

Он напомнил, что с 1 февраля Евразийскую комиссию в ЕАЭС возглавляет экс-премьер Белоруссии Михаил Мясникович, а значит Минск "может тормозить развитие интеграционных процессов". Поэтому, считает политолог, неспроста батька в ходе встречи с Мясниковичем намекнул на право вето Белоруссии в организации, что, безусловно, должно насторожить других членов ЕАЭС.

"Лукашенко может пытаться использовать площадку Евразийского экономического союза для своих политических целей", – предположил Болкунец.

По его мнению, лидер Белоруссии здесь будет торговаться с Москвой о ценах на топливо, а также задействовать организацию в своей политической игре накануне президентских выборов, которые запланированы на лето.

Ранее в четверг, 28 февраля, Александр Григорьевич обвинил Москву в каком-то "понуждении к интеграции" после того, как Россия разбогатела.

