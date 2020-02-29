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России предложили «сотрясти Европу и Америку»

России предложили «сотрясти Европу и Америку»
Alexander Rekun/Global Look Press
С неожиданной инициативой выступил экс-президент Польши

Политик Лех Валенса заявил, что его государству срочно стоит примириться с Россией. Он считает, что союз Польши и РФ "сотрясет Европу и Америку".

Политик отметил, что перейти к этапу созидания просто необходимо, ведь пока Запад активно использует "ссоры и разногласия" двух стран, чтобы укрепиться и стать сильнее.

Бывший президент Польши уверен, что эпоха "раздела границ" давно закончилась, и сейчас самое главное – найти общий язык. Политик уточнил, что XXI век – время "технологий, глобализации и информации", пишет RT.

В последнее время отношения Польши и России, действительно, оставляют желать лучшего. Разногласия касаются не только Великой Отечественной войны, но и приземленных экономических вопросов, например, нефти. Вчера стало известно, что поляки готовы поставлять "черное золото" белорусам, заменив им таким образом Россию. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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