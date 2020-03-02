Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Северная Корея грозится развязать еще один военный конфликт

Северная Корея грозится развязать еще один военный конфликт
Фото: pixabay.com
О проведенных испытаниях сообщила Южная Корея

В понедельник, 2 марта, вооруженные силы КНДР выпустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи. Уточняется, что пуск был произведен из района города Вонсан, на востоке страны. Другие подробности пока не известны.

Агентство отмечает, что это первый запуск, сделанный Пхеньяном в 2020 году. В новогоднем послании лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул, что вскоре его страна испытает новые образцы стратегического вооружения, напоминает "Вечерняя Москва".

В последний раз КНДР проводила запуск ракеты в ноябре прошлого года. Та упала в море за пределами экономической зоны Японии. Всего с мая 2019 г. Пхеньян 12 раз испытывал новое вооружение.

Валентина МАЙОРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вася
Ответить
Как любое нормальное государство КНДР разрабатывает и испытывает оружие для защиты своего суверинитета, ну а кому не нравится могут гулять, лесом.
1
новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей