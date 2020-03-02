О проведенных испытаниях сообщила Южная Корея

В понедельник, 2 марта, вооруженные силы КНДР выпустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи. Уточняется, что пуск был произведен из района города Вонсан, на востоке страны. Другие подробности пока не известны.

Агентство отмечает, что это первый запуск, сделанный Пхеньяном в 2020 году. В новогоднем послании лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул, что вскоре его страна испытает новые образцы стратегического вооружения, напоминает "Вечерняя Москва".

В последний раз КНДР проводила запуск ракеты в ноябре прошлого года. Та упала в море за пределами экономической зоны Японии. Всего с мая 2019 г. Пхеньян 12 раз испытывал новое вооружение.