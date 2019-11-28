Военные Южной Кореи не смогли классифицировать объект

Пхеньян запустил новую ракету. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов в Сеуле. Военные эксперты Южной Кореи признали, что заметили объект в небе, но не смогли его определить:

"Северная Корея осуществила пуск неопознанного снаряда", – передает YonhapNews.

Сообщается, что ракета упала в море за пределами экономической зоны Японии. В связи с этим Токио предупредил своих моряков "быть бдительными".

С мая 2019 г. Пхеньян уже 12 раз испытывал военное оружие новых модификаций. Летом там представили свой вариант "Искандеров".