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Северная Корея испытала неизвестное оружие

Ракета-загадка: Северная Корея испытала неизвестное оружие
Фото: www.globallookpress.com
Военные Южной Кореи не смогли классифицировать объект

Пхеньян запустил новую ракету. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов в Сеуле. Военные эксперты Южной Кореи признали, что заметили объект в небе, но не смогли его определить:

"Северная Корея осуществила пуск неопознанного снаряда", – передает YonhapNews.

Сообщается, что ракета упала в море за пределами экономической зоны Японии. В связи с этим Токио предупредил своих моряков "быть бдительными".

С мая 2019 г. Пхеньян уже 12 раз испытывал военное оружие новых модификаций. Летом там представили свой вариант "Искандеров".

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Николай ВИКТОРОВ

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