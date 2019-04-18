Зачем Путин встречается с Ким Чен Ыном

Зачем Москва вступает в "переговоры "Пекин-Пхеньян-Вашингтон"

Около года российская дипломатия пыталась организовать встречу первых лиц КНДР и России. Похоже, очередь нашей страны подошла. Изоляция Пхеньяна, оказывается, сейчас неплохо продается – спрос на совместные саммиты с председателем Госсовета КНДР поочередно подтверждался со стороны Сеула, Пекина и Вашингтона. Безусловно, тренд на общение с КНДР задал Дональд Трамп. Неожиданная организация совместной встречи в Сингапуре летом 2018 года наделила Ким Чен Ына "рукопожатным" переговорным статусом политика из "высшей лиги". Да и Пекин, который курирует внешнюю политику севера корейского полуострова, был не против: для Китая это ещё один способ вести диалог с США в условиях торговой войны.

Москва же сейчас пытается догнать уходящий переговорный поезд "Пекин-Пхеньян-Вашингтон". Это очень важный поезд: своих пассажиров, а именно Трампа, он может довезти до мировой славы. Если провести денуклеаризацию полуострова, вытащить КНДР из изоляции, открыв государство для международных инвестиций, бизнеса и кооперации, то эти переговоры войдут в учебники истории. Открытие границ сделало бы огромный шаг в осуществлении еще одного исторического события – сближения и, возможно, объединения двух Корей.

Раньше наши власти уже предпринимали попытки проложить путь этого поезда через Владивосток, чтобы усадить за один стол для переговоров лидеров Японии, Китая, Северной Кореи и Южной Кореи во время Восточного Экономического форума в начале осени прошлого года. Но планы так и остались лишь планами: голова "рокетмэна" тогда была целиком и полностью повернута на Запад, и задумка Москвы не реализовалась. А ведь идея стать модератором в процессе урегулирования проблемы растущей военной активности Пхеньяна с "атомным" привкусом была в целом довольно симпатична и амбициозна.

Окно возможностей для Москвы вновь открылось после провала Ханойского саммита – второй встречи между главами США и КНДР в феврале этого года во Вьетнаме, куда Трамп ехал с уверенностью, что сможет подписать соглашение. Ведь по итогам встречи в Сингапуре, хоть и пустопорожний, а всё-таки меморандум подписан был. По результатам саммита в Ханое тоже планировалось подписание декларации, но не случилось. Более того, уехать главе Белого дома пришлось ранее запланированного срока, а его администрации находить дипломатические пассажи, чтобы как-то сгладить перед общественностью отсутствие результатов на переговорах.

Добавим к этому факт того, что набравшие было обороты контакты между Южной Кореей и Северной Кореей тоже стали терять свою эффективность. Итак, челночная дипломатия по линии МИДа РФ, ГосДумы, и администрации президента дала свои плоды: уже совсем скоро должна состояться встреча глав двух государств – России и КНДР. Вероятно, она пройдёт в конце апреля во Владивостоке.

Если сосредоточиться на содержании переговоров между странами, то станет очевидно, что Москва преследует две основные цели. Для начала, это попытка предложить свою роль, если не посредника, то хотя бы консультанта в диалоге с Вашингтоном. Имея огромный опыт экономической и финансовой поддержки режимов по всему миру, Россия скорее всего предложит эту опцию и сейчас – чем Пхеньян хуже Каракаса или Бишкека? Для Ына, это может стать хорошей возможностью просигнализировать за океан, что Россия хочет и может проявить опеку над КНДР, поэтому "загибать" пальцы режиму чучхе не стоит. О том, что Пхеньян использует Москву в виде провокации для Вашингтона свидетельствует хотя бы тот факт, что перед визитом в Москву Ын заявил, что надеется на еще одну встречу с президентом Трампом.

Но не менее важной для наших дипломатов является попытка показать всему миру, что мы ещё можем вести какой-то конструктивный диалог, что с нами может общаться кто угодно, что мы не рвём все связи с внешним миром. В эту цепочку укладываются и посещение Арктического форума президентами Финляндии и Исландии и премьерами Швеции с Норвегией, а в скором времени Москву еще должна посетить президент Эстонии (та самая, которую почти никто никогда не узнает). Однако это довольно слабая попытка привлечь к себе внимание: Ким Чен Ын сам по себе довольно "токсичен", и претендовать можно разве что на вторые роли. Лидерство в решение корейского вопроса США уже прочно застолбили за собой.

Стоит понимать, что сейчас России отводится роль "мягкой подушки" для режима Ына, пока он не выйдет на относительно удобоваримую траекторию в переговорах с Вашингтоном и приемлемую – с Пекином. При нынешнем товарообороте между Россией и КНДР в 100 млн долларов (это лишь 2% от товарооборота между КНР и КНДР), нам-то и предложить особенно нечего. В общем, Трамп общается с Кимом ради нобелевской премии мира, а мы – ради слабенького пиара. Причем не всегда предсказуемого.

Не будет преувеличением сказать, что наша дипломатия делает немалую ставку на эту встречу с северокорейским лидером, в надежде, что она что-то изменит в глобальном раскладе. Например, расстановку сил. Но это всё равно что ломиться без инструмента в закрытую железную дверь – лоб разбить можно, а вот открыть – вряд ли. Если постоянно идти по чьим-то следам, повторяя каждый шаг – лидером не станешь.