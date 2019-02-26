Попытка номер два: Ким Чен Ын нервно курит перед встречей с Трампом

Северокорейский лидер совершил выматывающее путешествие ради общения с главой Белого дома

Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам, где 27-28 февраля пройдут его переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

До Вьетнама лидер Северной Кореи ехал 4,5 тыс. км на бронированном поезде. Путь его начался 23 февраля и лежал через Китай.

Журналистам удалось снять редкие кадры, на которых Ким Чен Ын ходит по перрону вокзала китайского города Наньнин и курит. Создается впечатление, что его душевное состояние далеко не спокойное. По крайней мере, женщина, поднесшая лидеру хрустальную пепельницу, поспешила тут же ретироваться с его глаз.

На станцию Донгданг на севере Вьетнама Ким Чен Ын прибыл 26 февраля. Там его встречали ответственные лица Республики, а также многочисленные школьники с флажками КНДР в руках. Автомобиль северокорейского руководителя по традиции сопровождали бегущие охранники. Но как только машина лидера набрала скорость, телохранители также расселись по авто.

В Ханое Ким Чен Ын остановился в президентском номере 22-этажного комплекса Melia Hotel. До него там уже бывали лидер Кубинской революции Фидель Кастро, король Брунея, многие высокопоставленные иностранные визитеры. Несмотря на столь хорошую репутацию отеля, туда еще неделю назад прибыло более 100 сотрудников безопасности из КНДР, которые готовили помещение и окрестности к приезду председателя.

Надо сказать, саммит КНДР – США доставил множество хлопот властям Вьетнама и массу неудобств жителям столицы. Только для обеспечения порядка на дорогах города пришлось привлечь более 1 тысячи инспекторов. Впрочем, это не спасло Ханой от пробок, когда в город прибыл кортеж Ким Чен Ына, состоящий из 10 машин, пишет ТАСС.

Трамп должен прилететь в Ханой в среду, 27 февраля, и уже днем у лидеров США и КНДР запланирован деловой обед. Впервые они лично общались 12 июня 2018 г. в Сингапуре. Казалось, встреча прошла очень успешно, однако вскоре процесс денуклеаризации Северной Кореи застопорился.

Сейчас ожидается, что итоги двухдневных переговоров будут более конкретными. В частности, Пхеньян объявит об отказе от ракетно-ядерной программы, а Вашингтон предоставит ему гарантии безопасности.