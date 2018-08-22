Америка узнает ядерные секреты КНДР

Пхеньян готов предоставить Вашингтону информацию об полигонах и боеголовках

Власти Северной Кореи готовы сделать очередной широкий шаг в сторону улучшения отношений с США. Они собираются пустить американских наблюдателей в святая святых: предоставить им ключевую информацию о национальной ядерной программе. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на южнокорейскую прессу.



"Северная Корея намерена передать список секретных полигонов для испытания ядерного оружия, а также информацию о созданных атомных боеголовках. Это будет сделано во время визита в Пхеньян госсекретаря США Майка Помпео, который, как ожидается, приедет в КНДР в этом месяце", – заявил южнокорейским журналистам неназванный осведомленный источник.

Существует вероятность, при которой глава американской дипломатии встретится с самими руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. В ходе этой беседы, вполне возможно, будут обсуждаться условия и детали отказа КНДР от ядерного оружия.

Помпео предпринимает вторую попытку лично переговорить с главой КНДР. В ходе предыдущего визита главы Госдепа в страну Ким не изъявил желания с ним встретиться. Многих это повергло в пессимизм по поводу перспектив американско-северокорейских переговоров. Скептики из США заявили, что Пхеньян не хочет мириться на самом деле, а просто водит американцев за нос, тянет время и усыпляет их бдительность.

В случае если переговоры Помпео с Кимом все же состоятся, это станет огромным прорывом в диалоге по северокорейскому ядерному разоружению. Конечно, нельзя исключать, что под видом важных ядерных секретов Пхеньян выдаст американцам малозначащую информацию. Но в сложившейся ситуации куда важнее будет шаг Северной Кореи к открытости, чем непосредственное содержание документов.

Лидер КНДР хочется заручиться гарантией того, что США не вернутся к мерам жесткого давления на страну. Пхеньян, в частности, настаивает на немедленном официальном прекращении Корейской войны в качестве первого шага по гарантии своей безопасности.

Жест доброй воли со стороны северян может стать поводом к смягчению американских санкций против КНДР. Этого же добивается и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, для которого развитие отношения с Севером является одним из политических приоритетов. Сеул подумывает даже о возобновлении работы общекорейского технопарка, закрытого в 2016 году. Власти Республики Корея говорят, что его деятельность не нарушает предписаний ООН, а потому две части полуострова могут возобновить совместную работу.

В каком состоянии сейчас находится ядерная программа КНДР, сказать сложно. С одной стороны, Пхеньян ликвидировал ядерный и крупнейший ракетный полигоны, а также объявил о прекращении испытаний ракет и ядерных бомб. С другой – власти страны по слухам продолжают тайно реализовывать ядерную программу. МАГАТЭ на днях выпустило доклад, в котором говорится, что Северная Корея ничего не сделала в плане денуклеаризации.