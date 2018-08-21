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США снова ударили по России санкциями из-за КНДР

Фото: utro.ru
О новых ограничительных мерах сообщили в американском Минфине

В очередной черный список попали два физических лица из России, а также шесть судов и три компании. Американцы мотивировали новые санкции связями нашей страны с КНДР. Данные о компаниях пока разнятся: ТАСС сообщает о трех, РИА "Новости" – о двух. Это "Гудзон Шиппинг" из Владивостока и "Вела-Марин" из Санкт-Петербурга. Также стали известны названия судов, подпавших под санкции: "Белла", "Богатырь", "Нептун", "Партизан", "Патриот" и "Севастополь".

Ограничительные меры также связаны с действиями в киберпространстве, передает ТАСС. Проще говоря, американцы снова обвиняют Россию в хакерских атаках. По последней информации, под удар попала и одна компания из Словакии.

Кроме того, в США заморозили российские активы. Речь идет о сотнях миллионах долларов. Об этом заявила заместитель главы американского Министерства финансов Сигал Манделькер, пишет РИА "Новости".

Виктория БАЛАЯН
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