Корейцы принялись штамповать ракеты

Несмотря на переговоры с Трампом, и даже обещания прекратить ядерные исптытания, северокорейский лидер Ким Чен вовсе не намерен вешать ружье на стену.

Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на снимки из космоса, на данный момент КНДР заканчивает работу по расширению комплекса, на котором производятся твердотопливные баллистические ракеты. По мнению сотрудников Миддлберийского института по изучению международных проблем в Монтерее, теоретически они могут долететь до США, не говоря уже о военных объектах США в Юго-восточной Азии. Поэтому все усилия Трампа по разоружению КНДР могут пойти насмарку.

На снимках, представленных американской компанией Planet Labs, хорошо видно, как на объекте недалеко от города Хамхын на востоке КНДР идет активное строительство, что говорит о создании новых ракет.

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на данные экспертов сообщил, что КНДР продолжает развивать инфраструктуру ядерного центра в Йонбене. Якобы уже построено несколько непромышленных зданий неизвестного назначения. А рядом с экспериментальным легководным реактором заработал новый большой инженерный центр.





Как известно, во время последних ядерных испытаний пострадал главный полигон КНДР под горой Мантапсан. Как писала в апреле South China Morning Post, ссылаясь на два независимых геологических исследования, в сентябре прошлого года северные корейцы случайно взорвали вместе с ядерной бомбой подземный полигон с 700-метровым тоннелем. После этого Ким Чен Ын стал гораздо дипломатичнее, провел переговоры с Сеулом, а в июне даже встречался с президентом США Дональдом Трампом, которого раньше обзывал "выжившим из ума стариком-маразматиком".

Американский лидер не скрывает, что его цель – полностью лишить КНДР ядерного оружия и межконтинентальных ракет. Но Ким Чен Ын хорошо понимает, что этого его козыри, которые лучше всего всегда держать в кармане. Сейчас у КНДР есть межконтинентальные ракеты "Хвасон". Также Пхеньян утверждает, что обладает термоядерной бомбой мощностью 100 килотонн, которую и испытывал в сентябре прошлого года.



