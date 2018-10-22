Раскрыта правда об образе жизни Кима

С того момента, как в 2012 г. Ким Чен Ын встал во главе Северной Кореи, КНДР потратила более $4 млрд на дорогие машины, часы и ювелирные изделия.

К таким выводам пришел южнокорейский политик Юн Сан Хен, опираясь на данные таможенной служба Китая, сообщает издание "Чосон Ильбо". По данным источника, предметы роскоши были куплены для Кима и его родственников, а также в качестве подарков для правящей верхушки Северной Кореи.

Только в прошлом году Пхеньян, невзирая на международные санкции, спустил на люксовые товары $640,8 млн, что равно 17,8% всего импорта КНДР из КНР.

Как отмечает Юн, с 2012 по 2017 г. Северная Корея потратила $2 млрд на электронику, $1,4 млрд на машины класса "люкс", $165 млн на спиртные напитки, $52,5 млн на косметику и парфюмерию, $49 млн на часы, $47 млн – на шубы, $7,11 млн на ювелирные изделия.

Известно, что Ким недавно приобрел пуленепробиваемые Mercedes-Benz и Rolls-Royce, а роскошные машины и часы – самые популярные подарки, которые делает вождь своим лояльным аппаратчикам.

Если бы КНДР потратила деньги, которые ушли на дорогие товары, чтобы купить рис на международном рынке, она могла бы приобрести 1,65 млн т риса, это более чем в 2 раза больше, нежели нужно голодающей стране, отмечает Юн. По словам политика, нехватка продовольствия в Северной Корее происходит не из-за санкций международного сообщества, а из-за того, что Ким Чен Ын не желает кормить собственный народ.