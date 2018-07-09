Ким Чен Ын грозит новой подлодкой

Субмарину вооружат ядерной ракетой

После того как КНДР случайно взорвала свой подземный ядерный полигон во время испытаний, северокорейский лидер стал намного дипломатичнее, перестал величать Трампа "выжившим из ума старичком" и даже поехал на переговоры с последним в Сингапур. Результатом стало подписание исторической декларации между двумя странами. Текст в открытые источники не попал, но Трапм поспешил заявить: КНДР движется к денуклеаризации и планирует уничтожить все ракеты. А Ким Чен Ын, в общем-то, не такой уж плохой диктатор.

На северокорейский лидер не был бы внуком Ким Ир Сена, если бы прогнулся под Запад так легко. Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные разведки Южной Кореи и снимки из космоса, КНДР строит новую подлодку в порте Синпхо. Будущая субмарина будет вооружена ракетами, в том числе, с ядерными боеголовками. Так что списывать Пхеньян со счетов еще рано.

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По мнению американских военных экспертов, Пхеньян просто не заморозил работу над программой по выпуску баллистических ракет для подводных лодок (SLBM). И теперь строит на базе уже существующей дизель-электрической подлодки "Синпо-В" новую – "Синпо-С". Ее водоизмещение субмарины 2000 тонн, а ширина 11. По своим габаритам она напоминает российскую "Варшавянку", только вооружена не крылатыми ракетами, а баллистическими. Разумеется, Ким Чен Ын установил бы ракеты на атомную подлодку, но такой у КНДР нет.



Парк подводных лодок республики состоит из советских субмарин проекта 633, по классификации НАТО "Ромео". Строили их в СССР в середине 50-х годов в Горьком, а сейчас используют в качестве стационарных тренировочных центров. На базе этой лодки корейцы построили "Синпо-В" и теперь доделывают "Синпо-С". По мнению экспертов, субмарина получит самые современные ракеты для подлодок Пукгуксон-3, которые уже проходят испытания. Это ракеты средней дальности, способные поразить военные объекты Японии и США, что делает их крайне опасными для американцев и их союзников.

Конечно, "Синпо" не идут ни в какое сравнение с американской лодкой "Огайо" или российской "Борей", но безусловно, они усилят живучесть ядерного арсенала КНДР, который может перекочевать в морские глубины.