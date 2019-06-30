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Переговоры глав двух стран взорвали СМИ.
Цель спонтанного визита американского лидера в КНДР раскрыли. Скандальный политик устроил совершенно бессмысленную встречу с целью пропиариться – эксперты обвинили Дональда Трампа в лицемерии.
Сегодня глава США встретился с президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном. При этом цель поездки Трампа до конца так и не ясна. Лидеры двух стран встретились в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове. Переговоры продлились около пятидесяти минут. Ким Чен Ын сообщил журналистам, что узнал о грядущей встрече из Twitter Трампа.
Ранее тот написал, что отправляется в Южную Корею после саммита "Большой двадцатки", и если глава КНДР видит это сообщение, он не прочь встретиться с ним, чтобы пожать руку и "сказать "Привет!"
After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 июня 2019 г.
Отметим, что встреча не обошлась без конфуза. Как стало известно, американские и северокорейские журналисты устроили драку, в которой пострадала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Репортеры из КНДР попытались оттеснить коллег из пресс-пула Белого дома, пытаясь занять лучшие места.
"Гришэм получила небольшие ушибы", – сообщил сотрудник CNN Джим Акоста.
New WH Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with the North Koreans to move members of the WH press pool into position to cover Trump and Kim, I’m told. Grisham was a bit bruised. Source called it “an all out brawl.”— Jim Acosta (@Acosta) 30 июня 2019 г.
Между тем эксперты назвали внезапные переговоры Трампа и Ким Чен Ына пиар-ходом. Напомним, Трамп стал первым американским президентом, который ступил на территорию Северной Кореи через военно-демаркационную линию, отмечает РИА Новости. С политической точки зрения встреча совершенно бессмысленна.
President Trump, with Kim Jong Un, becomes first US president to step into North Korea pic.twitter.com/Xw1oUaFxym— Jonathan Lemire (@JonLemire) 30 июня 2019 г.
"Надо чётко понимать, что это не важная международная встреча, а фотосессия. Для Трампа было важно оказаться не первым человеком на Луне, а первым президентом США, который ступил на землю КНДР, и чтобы об этом сразу раструбили все средства массовой информации", – отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT.
Свою выгоду извлек и северокорейский президент, показав, что он запросто может переговорить с американским коллегой без каких-то обязательств.
Прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына и член Совфеда Алексей Пушков. Сенатор назвал политику американца "нон-стоп шоу", напомнив, что перед саммитом G20 тот заявил, что не намерен общаться с главой КНДР.
"Теперь он пожимает ему руку в Пханмучжоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар – все", – написал он в своем Twitter.
Перед поездкой в Осаку Трамп заявил, что встретится со многими, но только не с Кимом. Теперь он пожимает ему руку в Пханмучжоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар - все. Он свято соблюдает законы «нон-стоп шоу». Если проблему не решить, то хотя бы сделать эффектный ход.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 июня 2019 г.
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