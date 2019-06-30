Практически ни одно появление американского президента на крупных мероприятиях не обходится без конфуза

Переговоры глав двух стран взорвали СМИ.

Цель спонтанного визита американского лидера в КНДР раскрыли. Скандальный политик устроил совершенно бессмысленную встречу с целью пропиариться – эксперты обвинили Дональда Трампа в лицемерии.

Сегодня глава США встретился с президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном. При этом цель поездки Трампа до конца так и не ясна. Лидеры двух стран встретились в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове. Переговоры продлились около пятидесяти минут. Ким Чен Ын сообщил журналистам, что узнал о грядущей встрече из Twitter Трампа.

Ранее тот написал, что отправляется в Южную Корею после саммита "Большой двадцатки", и если глава КНДР видит это сообщение, он не прочь встретиться с ним, чтобы пожать руку и "сказать "Привет!"

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 июня 2019 г.

Отметим, что встреча не обошлась без конфуза. Как стало известно, американские и северокорейские журналисты устроили драку, в которой пострадала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Репортеры из КНДР попытались оттеснить коллег из пресс-пула Белого дома, пытаясь занять лучшие места.

"Гришэм получила небольшие ушибы", – сообщил сотрудник CNN Джим Акоста.

New WH Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with the North Koreans to move members of the WH press pool into position to cover Trump and Kim, I’m told. Grisham was a bit bruised. Source called it “an all out brawl.” — Jim Acosta (@Acosta) 30 июня 2019 г.

Между тем эксперты назвали внезапные переговоры Трампа и Ким Чен Ына пиар-ходом. Напомним, Трамп стал первым американским президентом, который ступил на территорию Северной Кореи через военно-демаркационную линию, отмечает РИА Новости. С политической точки зрения встреча совершенно бессмысленна.

President Trump, with Kim Jong Un, becomes first US president to step into North Korea pic.twitter.com/Xw1oUaFxym — Jonathan Lemire (@JonLemire) 30 июня 2019 г.

"Надо чётко понимать, что это не важная международная встреча, а фотосессия. Для Трампа было важно оказаться не первым человеком на Луне, а первым президентом США, который ступил на землю КНДР, и чтобы об этом сразу раструбили все средства массовой информации", – отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT.

Свою выгоду извлек и северокорейский президент, показав, что он запросто может переговорить с американским коллегой без каких-то обязательств.

Прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына и член Совфеда Алексей Пушков. Сенатор назвал политику американца "нон-стоп шоу", напомнив, что перед саммитом G20 тот заявил, что не намерен общаться с главой КНДР.

"Теперь он пожимает ему руку в Пханмучжоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар – все", – написал он в своем Twitter.