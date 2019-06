Переговоры глав двух стран взорвали СМИ.

Цель спонтанного визита американского лидера в КНДР раскрыли. Скандальный политик устроил совершенно бессмысленную встречу с целью пропиариться – эксперты обвинили Дональда Трампа в лицемерии.

Сегодня глава США встретился с президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном. При этом цель поездки Трампа до конца так и не ясна. Лидеры двух стран встретились в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове. Переговоры продлились около пятидесяти минут. Ким Чен Ын сообщил журналистам, что узнал о грядущей встрече из Twitter Трампа.

Ранее тот написал, что отправляется в Южную Корею после саммита "Большой двадцатки", и если глава КНДР видит это сообщение, он не прочь встретиться с ним, чтобы пожать руку и "сказать "Привет!"

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!