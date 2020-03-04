Нынешний лидер нации ближе всех к победе на грядущих выборах из-за действий оппонентов

Пытаясь дискредитировать действующего президента США Дональда Трампа, особенно по теме якобы вмешательства Москвы в американскую выборную систему, Демократическая партия лишь повысила ему рейтинг и улучшила отношение к нему простых граждан страны. К такому выводу пришел директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в ходе сегодняшнего брифинга, посвященного предвыборной гонке в Штатах.

Он отметил, что за годы президентства миллиардер стал своим среди однопартийцев-республиканцев, которые ранее его не принимали, что ярко показывает история с импичментом, затеянным демократами. Соратники его поддержали в Конгрессе, "а сам Трамп стал борцом в глазах простых американцев".

В итоге, представители Демпратии и импичментом, и расследованием мифических связей главы Белого дома с Кремлем, и "прочими препонами только подняли ему рейтинг перед выборами", считает эксперт.

"Демократы такую службу Трампу сослужили, какую он бы сам никогда не организовал. И он этой ситуацией активно пользуется", – цитирует ТАСС Гарбузова.

По его мнению, на сегодняшний день в рядах республиканцев в отношении кандидатуры Трампа есть более единая позиция, а вот у демократов наметился раскол, поскольку там образовались две фракции – из левых во главе с Берни Сандерсом и умеренных с лидером Джо Байденом, "которого осторожно поддерживает вся партийная элита", пояснил специалист.

Гарбузов считает, что успехам на выборах президента страны, которые намечены на осень этого года, Демпартии угрожает не Трамп, а именно внутренние дрязги.

Про раскол внутри всей политической системы Соединенных Штатов ныне ярко живописал американский журналист Дэвид Фон Дреле в издании The Washington Post. Правда, там он назвал главным виновником разрушения единства нации и недоверия к демократическим институтам некий "вирус Путина", который проник за последние десять лет в разум граждан страны через соцсети. Ну, то такое.

Что касается Москвы, то для нее из кандидатур, претендующих на пост хозяина Овального кабинета, кажется, лучшим вариантом можно считать Трампа. В отличие от остальных, он хотя бы никогда не выступал инициатором антироссийских санкций, готов говорить и договариваться с лидером РФ, не позволяет себе произносить лишнее в адрес России в публичной сфере. А верить обещаниям, раздающимся от кого бы то ни было из-за океана, само собой разумеется, не нужно.

