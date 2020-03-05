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Турки поливали грязью Путина перед визитом Эрдогана

Турки поливали грязью Путина перед визитом Эрдогана
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Анкаре собрали дискредитирующий Россию материал

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Президенты планировали обсудит обострившуюся ситуацию в Сирии на фоне инцидента в Идлибской зоне деэскалации. 

Накануне визита гаранта из жаркой республики турецкое агентство "Андолу" не поленилось и собрало статистические данные о России. Журналисты подготовили дискредитирующий РФ материал. 

По версии дружелюбного издания, "ошеломляющая российская экономика" "страдает" из-за санкций. Хотя в Москве не раз подчеркивали их пользу для страны. При этом на фоне эпидемии коронавируса и падения цен на нефть, отмечают турки, Москве не удается стимулировать экономику.

Перед встречей политиков агентство писало, что 18,5 млн россиян живут за чертой бедности, ссылаясь на данные зампредседателя правительства Татьяны Голиковой. Между тем, на операцию в Сирии ежедневно Россия якобы тратит $4 миллиона.

Ксения АНДРЕЕВА

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