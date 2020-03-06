Основной закон послужит не одному поколению россиян

Российский президент Владимир Путин считает, что новые поправки в Конституцию будут действовать не менее 50 лет. Таким образом, лидер страны возразил руководителю партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, заявившему, что новая Конституция рассчитана на 20 лет – жизнь одного поколения.

"Не обязательно на 20 лет, Владимир Вольфович, может быть, на больше, на 50. Это должно быть закреплено и должно исполняться и будущими поколениями", – приводит слова главы государства "Интерфакс". В пятницу, 6 марта, президент провел встречу с лидерами фракций Государственной думы.

Ранее Владимир Жириновский предложил, что поправки к Основному закону вступят в действие уже в конце апреля текущего года.

Российский президент, выступая 15 января перед Федеральным собранием, предложил внести поправки в Конституцию страны. По инициативе главы государства была создана рабочая группа для подготовки проекта об Основном законе.

